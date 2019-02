Montesilvano, via Inghilterra ripulita dai rifiuti

L'Ufficio tecnico comunale ha affidato ad una ditta esterna il compito di ripulire via Inghilterra dalle erbacce che si sono sviluppate nel tempo e che avevano trasformato una zona residenziale in una palude. L'estate scorsa i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire in un paio di occasioni per domare piccoli incendi causati dall'alta infiammabilità delle canne e dei fusti graminacei. Nella vasta area bonificata di 9000mq si trovano anche il presidio medico e la Guardia Costiera.