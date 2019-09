Condotta idrica perde acqua, si apre una falla in via Imera a Montesilvano [FOTO-VIDEO]

Rottura dei tubi sotterranei in via Imera, all'angolo con via Tagliamento a Montesilvano e perdita d'acqua che da due mesi risale in superficie.

La falla che si è venuta a creare, probabilmente in seguito all'eccezionale ondata di maltempo con grandinata del 10 luglio, non è stata ancora riparata dai tecnici dell'Aca, sollecitati a più riprese dai residenti della zona.

Una situazione portata a conoscenza anche dei vigili urbani che però non hanno le necessarie competenze per poter intervenire materialmente. Quello che preoccupa maggiormente è la costante risalita del getto d'acqua che inizia ad invadere il marciapiede e le case adiacenti, segnale di un imminente cedimento del terreno. Ci si augura una tempestiva risoluzione del guasto, onde evitare spiacevoli e gravi conseguenze.

