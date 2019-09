Rinascita per Montesilvano: "Via Bocca di Valle poco sicura per i pedoni"

Alcuni esponenti del club "Forza Silvio - Rinascita per Montesilvano", presieduto da Roberto Rosa, hanno portato a conoscenza del sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis la situazione di pericolo riscontrata in via Bocca di Valle e causata dalla presenza di alberi piantumati nel bel mezzo del marciapiede.

Le piante ostacolano il passaggio dei pedoni che devono fare i conti anche con la chioma ramificata che si sviluppa ad altezza d'uomo. Un problema per i genitori che quotidianamente attraversano quella strada per andare a prendere i figli nella vicina scuola di via Vitello d'Oro.

Anche le macchine in transito e sosta rischiano di impattare con le fronde che invadono la corsia. L'appello di 'Rinascita per Montesilvano' è di provvedere al più presto, prima che si verifichino incidenti. per fare in modo che la via torni ad essere percorribile e senza barriere insormontabili.