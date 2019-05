Montesilvano, uomo trovato morto nella sua abitazione

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto all'interno della sua abitazione in via Sciesa a Montesilvano. Si tratta di un 72enne del posto, trovato senza vita riverso sul pavimento. A dare l'allarme il nipote, che non aveva notizie dell'anziano da due giorni. Sul posto i vigili del fuoco ed i carabinieri.

Dopo aver aperto la porta, i soccorritori hanno trovato il corpo senza vita. Probabilmente a causare il decesso è stato un malore improvviso.