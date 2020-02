Uomo trovato morto in casa a Montesilvano: sul posto carabinieri e vigili del fuoco

Un uomo di 69 anni è stato trovato morto nella tarda mattinata di oggi a Montesilvano. Il corpo senza vita è stato rinvenuto nell'abitazione in via Monteverde, una traversa di via Vestina. La scoperta è stata fatta dopo una segnalazione alle forze dell'ordine in quanto l'uomo non rispondeva e non era rintracciabile da diverse ore.

Sul posto i vigili del fuoco ed i carabinieri, che sono entrati nell'abitazione scoprendo il cadavere. Da una prima ricognizione sul corpo, sarebbe deceduto per cause naturali.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO