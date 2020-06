Uomo trovato morto in mare, tragedia a Montesilvano [FOTO]

Uomo trovato morto in mare, tragedia a Montesilvano. Il fatto si è verificato nella mattinata di oggi, 18 giugno. Sono ancora in corso gli accertamenti da parte del personale della Guardia Costiera. La vittima aveva 75 anni.

Il primo a intervenire è stato un bagnino della Lifeguard-Compagnia del Mare, che si chiama Kevin Smith. Intorno alle ore 11 alcuni bambini che giocavano in acqua, all'altezza dello stabilimento 'La bussola', hanno visto il corpo di un signore che galleggiava a pancia in su. A quel punto è scattato l'allarme, con Kevin che ha adoperato un defibrillatore per cercare inutilmente di salvare il bagnante, in quanto già deceduto.

Vani, purtroppo, anche i tentativi del 118. Il cadavere potrebbe essere stato trascinato lì dalle correnti, poiché non ci sono ancora famigliari o amici che ne hanno segnalato la scomparsa. Sul posto, inoltre, i carabinieri e il medico legale, Davide Girolami.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO