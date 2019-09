Uomo trovato senza vita in casa: era morto da giorni

I carabinieri della Compagnia di Montesilvano, insieme ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti l'altra notte in via Oder dietro segnalazione di alcuni parenti di un 58enne che non dava più notizie di sé da un paio di settimane.

I sospetti, fondati, hanno avuto risposta non appena i militari dell'Arma sono entrati nell'abitazione dell'uomo. Il soggetto in questione era morto già da diversi giorni, e il corpo presentava già i primi segni della decomposizione.

Le indicazioni fornite dalle indagini escludono cause violente legate al decesso, che è presumibilmente avvenuto per cause naturali. La salma è stata già affidata ai famigliari.