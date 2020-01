Uomo precipita dal terzo piano di un palazzo a Montesilvano, è grave

Precipita al suolo e resta gravemente contuso dopo essersi lanciato dalla finestra di un appartamento al terzo piano del palazzo "Gemelli" in via Lazio, 61 a Montesilvano.

Vittima della caduta (un probabile tentato suicidio) è un uomo di 45 anni che si trova ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale di Pescara dopo essere stato soccorso da un'ambulanza del 118.

Del fatto sono stati informati anche i carabinieri. Nulla è trapelato in merito alle cause che lo hanno portato a compiere l'insano gesto. Si cercano testimoni.