Uomo ritrovato morto in casa a Montesilvano

Sarà il medico legale a chiarire nelle prossime ore le cause del decesso di un uomo di 87 anni, residente in via Marinelli 48 a Montesilvano.

Il corpo esanime dell'anziano è stato rinvenuto all'interno della sua abitazione.

A lanciare l'allarme sono stati i vicini di casa che non lo avevano visto da qualche giorno. La vittima viveva da solo. Sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia, i vigili del fuoco e il personale sanitario.