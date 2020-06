Uomo trovato morto in mare a Montesilvano: sarebbe annegato dopo un malore, gli aggiornamenti [FOTO]

Sarebbe morto per un malore, probabilmente un arresto cardiaco, seguito dall'annegamento l'uomo trovato senza vita questa mattina in mare a Montesilvano. Emergono i primi dettagli relativi al ritrovamento avvenuto a circa 50 - 60 metri dalla riva all'altezza dello stabilimento "La bussola". Il cadavere era supino.

L'uomo avrebbe circa 75 anni ed attualmente non è ancora stato identificato, ma non sarebbe un cliente dello stabilimento. Ora si attende la conferma della causa del decesso dall'ispezione cadaverica del medico legale. A dare l'allarme un bagnante che ha allertato il bagnino della Lifeguard-Compagnia del Mare verso le 11. Quest'ultimo ha subito tentato la rianimazione con il defibrillatore ma l'uomo era già deceduto, come accertato dal 118 che è arrivato sul posto e con i sanitari che hanno praticato comunque le manovre di rianimazione. Del caso si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Montesilvano.