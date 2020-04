Uomo trovato morto in casa in via Silone a Montesilvano

Un decesso per cause naturali. Questa volta il Covid-19 (Coronavirus) non c'entra, così come sono escluse ipotesi di morte cruenta.

L'uomo di 58 anni ritrovato senza vita nella sua abitazione di via Silone a Montesilvano è spirato molto probabilmente qualche giorno fa per un malore.

L'allarme è stato lanciato ieri sera, mercoledì 15 aprile, dal momento che la vittima risultava irreperibile da troppo tempo.

Il corpo senza vita non presentava alcun segno di violenza e dall'ispezione effettuata non sono emersi elementi che possano far pensare ad altre dinamiche. La persona deceduta viveva da sola e a quanto pare non soffriva di alcuna patologia cronica apparente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco.