Uomo ritrovato morto in casa a Montesilvano

Il corpo senza vita di P.G., 56 anni, celibe e disoccupato, è stato rinvenuto dai carabinieri di Montesilvano che, dietro segnalazione dei familiari, sono intervenuti in via Pescara dove l'uomo aveva il domicilio.

Dai primi accertamenti dovrebbe trattarsi di morte per overdose di droga.

La salma, traslata all'obitorio dell'ospedale di Pescara, sarà esaminata mediante autopsia come disposto dall'autorità giudiziaria.