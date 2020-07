Muore in casa a 56 anni a Montesilvano: il cane veglia sul cadavere

Una vicenda triste e commovente che ha per protagonista un cane affezionato al suo padrone fino all'ultimo istante. Una telefonata giunta ieri al comando provinciale dei vigili del fuoco di Pescara, ha fatto scattare i soccorsi in via Martiri d'Ungheria a Montesilvano. La richiesta d'aiuto si riferisce alla mancanza di notizie riguardanti un uomo di 56 anni che viveva da solo e del quale si erano perse le tracce da qualche giorno.

Forzata la porta d'ingresso, i soccorritori hanno trovato il corpo senza vita di L. A., classe '64, morto per cause naturali. Vicino al cadavere c' era il suo cane che non si è mai mosso da quella posizione. Una veglia che fa capire quanto forte doveva essere questo legame con il proprio padrone. Il fedele amico a quattro zampe non ha reagito in maniera aggressiva.