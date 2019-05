Morto l'uomo caduto mentre raccoglieva le ciliege, era di Montesilvano

Non ce l'ha fatta l'uomo caduto nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 15 maggio, da un'altezza di 4 metri mentre era su un albero per raccogliere le ciliege in località Castellana a San Vito Chietino.

A perdere la vita è stato M.S., un 73enne di Montesilvano che era stato ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale di Pescara dopo essere stato soccorso dall'eliambulanza.

L'uomo, dopo l'allarme lanciato da una vicina di casa, è stato accompagnato al pronto soccorso e ricoverato in gravi condizioni, ma nella mattinata di oggi le sue condizioni sono peggiorate ed è sopraggiunto il decesso a causa delle lesioni riportate.

Del caso sono stati informati i carabinieri.