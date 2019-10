Uomo investito a Montesilvano, stava attraversando sulle strisce pedonali

Investimento ieri in via Togliatti, a Montesilvano. Un 53enne del posto, C.D., è stato travolto da un’auto mentre stava attraversando sulle strisce pedonali.

La vettura, in realtà, si era fermata per farlo passare, ma è stata violentemente tamponata da un altro veicolo che sopraggiungeva in quel momento, non riuscendo così a evitare l'impatto con l'uomo.

Sul posto il 118, che ha condotto il 53enne in ospedale, dove è stato ricoverato con alcuni traumi agli arti inferiori. Fortunatamente non è in pericolo di vita.