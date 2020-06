Cade dal balcone dopo aver lottato con un ladro, il racconto di un uomo di Montesilvano

Un uomo di 30 anni di Montesilvano, residente in via Finlandia, è finito in ospedale con diverse fratture ossee dopo una caduta dal balcone di casa sua.

In base al racconto fatto dal giovane ai carabinieri della locale Compagnia a provocare la caduta sarebbe stata una colluttazione con un ladro che stava cercando di irrompere nella sua abitazione.

Il fatto sarebbe accaduto nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 giugno.

Il 30enne è attualmente nell'ospedale di Pescara a causa delle lesioni che ha riportato. Sul caso stanno indagando i militari dell'Arma allo scopo di ricostruire quanto accaduto visto che la dinamica dei fatti appare ancora poco chiara.