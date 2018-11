Le unità cinofile della polizia nell'ex comando della Forestale a Montesilvano

Nuova sede per il distaccamento cinofili della polizia di Pescara nell'ex comando di Montesilvano della Forestale.

A farlo sapere è il Comune guidato dal sindaco Francesco Maragno.

Infatti la giunta comunale ha deliberato l’assegnazione, in uso gratuito, dell’immobile in via Aldo Rossi, già destinato a comando stazione del Corpo forestale dello Stato (ora carabinieri forestali) alla Questura di Pescara che lo destinerà a sede del distaccamento cinofili della polizia.

Per rendere operativa la nuova sede però saranno necessari dei lavori di ristrutturazione per i quali si concorderanno modalità e ripartizione delle spese.

«Nell’area», sottolinea il primo cittadino, «in prossimità della foce del fiume Saline, in particolare tra la via Aldo Moro e l’argine del fiume, non essendoci nuclei abitati residenziali vengono segnalate attività e fenomeni che necessitano di un assiduo controllo delle Forze dell’ordine. La presenza, dunque, di un nuovo presidio di polizia sarà sicuramente un deterrente per evitare attività criminose e per un maggiore controllo del territorio».