Montesilvano, l'Ufficio Disabili aperto anche il sabato mattina

Nuova apertura supplementare ogni sabato mattina per l'Ufficio Disabili del Comune di Montesilvano.

Oltre agli orari canonici del lunedì, mercoledì e venerdì (9-11:30), giovedì (9-13/15-16) e martedì (9-13), lo sportello sarà attivo anche il sabato intera mattinata su appuntamento.

«Questo è un ufficio che registra un numero cospicuo di utenti, con persone che arrivano anche da fuori provincia e regione e va sostenuto per la particolarità della consulenza offerta», dichiara il sindaco Ottavio De Martinis, «e ringrazio il dirigente Alfonso Melchiorre per aver portato avanti le procedure e Claudio Ferrante per l'impegno costante alla guida del servizio».

La consigliera comunale con delega alla Disabilita, Paola Ballarini, spiega i motivi che hanno portato all'apertura al sabato: