Montesilvano, ubriaco semina il panico in un condominio ed aggredisce diverse persone

Momenti di panico e tensione ieri sera verso le 22,30 in via lago di Bomba a Montesilvano, dove un cittadino dominicano in stato d'ebrezza è andato in escandescenze arrivando a danneggiare diverse auto parcheggiate con una catena di ferro ed aggredendo due persone, fra cui una donna.

L'episodio, raccontato dal comandante Ivri maggiore Croce, non è sfuggito all'attenzione proprio dell'istituto di vigilanza grazie alle telecamere di sorveglianza presenti all'interno del complesso "Gemelli", ed in pochi minuti sul posto è arrivato un operatore che però è stato aggredito dal dominicano che lo ha cercato di colpire con la catena per poi afferrare e danneggiare il telefono d'ordinanza.

A quel punto, la guardia Ivri ha immobilizzato l'uomo e lo ha consegnato alla polizia.