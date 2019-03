Anziana raggirata con l'inganno consegna 3mila euro a due truffatori

Due distinti uomini di mezza età, dal linguaggio forbito e dai modi rassicuranti, hanno perpetrato una truffa a danno di un'anziana, vittima di uno scaltro raggiro. L'episodio si è verificato lunedì scorso in viale Europa a Montesilvano.

La donna è stata avvicinata con un banale pretesto dai due malandrini che, con la scusa di una imminente donazione, l'hanno portata a credere di dover seguire una particolare procedura per poter diventare beneficiaria di una consistente somma di denaro.

Per poter diventare titolare del lascito e incassare il patrimonio, bisognava prima consegnare 3mila euro nelle mani dei due sedicenti promotori. Il trabocchetto ha funzionato, a tal punto da spingere l'anziana a recarsi in banca e prelevare la cifra richiesta. Questa storia è stata raccontata in maniera distorta anche sui social, con l'aggiunta di alcuni particolari che non sono emersi dalle indagini ancora in corso da parte dei carabinieri.

Nessun segno di violenza e di utilizzo di spray tossici in grado di offuscare la mente di una signora già provata dai segni della vecchiaia.