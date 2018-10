Campione di minimoto a soli 5 anni, premiato a Montesilvano Tristan Di Loreto

"Campione in erba delle minimoto, con l'augurio di ripercorrere i successi dei più grandi centauri italiani”.

Con questa motivazione il sindaco di Montesilvano, Francesco Maragno, ha premiato questa mattina in Comune, il giovanissimo Tristan Di Loreto di soli 5 anni.

Tristan, accompagnato dal padre Massimo e dalla mamma Tanja, è il più giovane sportivo montesilvanese premiato dall'Amministrazione comunale guidata dal primo cittadino Maragno.

Il giovanissimo centauro, che si allena con la “Lorenzo Competition Abruzzo” di Ortona, quest'anno ha già partecipato a ben 4 tappe in Spagna del campionato Rfme-Cev, la Real Federación Motociclista Española. Unico italiano nella sua categoria, Tristan al compimento dei 6 anni, entrerà nella categoria agonistica.

Queste le parole del sindaco subito dopo la premiazione:

«Ha soli 5 anni ma Tristan dimostra un carattere deciso e volitivo. I risultati che sta ottenendo lo rendono veramente una grandissima promessa nel mondo delle minimoto. Abbiamo voluto donargli questo piccolo riconoscimento, come augurio per l’inizio di un futuro costellato di successi. Questa targa vuole essere anche un segnale per i suoi genitori e per i sacrifici che stanno facendo per far realizzare al piccolo Tristan il suo sogno meraviglioso».