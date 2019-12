Grande successo per il primo appuntamento con il Trenino di Natale di Montesilvano

Ogni domenica mattina, per tutta la durata delle festività natalizie, il museo del treno di Montesilvano apre le porte ai visitatori, specialmente i più piccoli, offrendo visite guidate e esplorazioni all'interno dei vecchi convogli ferroviari e mettendo a disposizione dei bambini un plastico per giocare con il trenino elettrico, considerato in passato il regalo più desiderato fino a qualche decennio fa. Oggi questo giocattolo sembra essere passato di moda, ma grazie alla bella iniziativa dei soci Acaf e Fimf si sta tornando alle vecchie e sane abitudini, come quella di spedire la letterina a Babbo Natale.