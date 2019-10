Paura a Montesilvano: transessuale impallinato e ferito con una pistola sul lungomare

Inquietante episodio avvenuto l'altra notte sul lungomare di Montesilvano, all'altezza di via Trentino. Un transessuale di nazionalità colombiana, intento ad esercitare attività di meretricio, è stato preso di mira da ignoti che gli hanno scaricato addosso una serie di colpi esplosi da una pistola ad aria compressa. I pallini hanno causato ferite e lesioni in diverse parti del corpo e il 33enne è stato costretto a far ricorso alle cure mediche in ospedale per poi essere dimesso con una prognosi di dieci giorni.

Sull'episodio indagano i carabinieri della locale compagnia. Potrebbe essere uno sgarro legato a qualche torto subìto da un cliente alla ricerca di forti emozioni.