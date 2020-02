Traffico in tilt lungo la Circonvallazione a Montesilvano per un camion in panne

Traffico bloccato lungo la Circonvallazione a Montesilvano nel tardo pomeriggio odierno, martedì 4 febbraio.

Diversi automobilisti hanno segnalato lunghe code in direzione nord già a partire dalla galleria San Giovanni.

In tanti hanno infatti optato per uscire a Montesilvano/Pescara Nord per evitare di imbottigliarsi.

Per fortuna però a creare l'ingorgo e i conseguenti disagi non è stato un incidente stradale ma solo un camion con rimorchio rimasto in panne per problemi a una gomma.