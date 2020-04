Il futsal piange la scomparsa di Tommaso Di Loreto, anima del Centrostorico Montesilvano

Il Coronavirus fa una vittima illustre a Montesilvano.

All'età di 66 anni è morto Tommaso Di Loreto, medico dentista e personaggio di spicco del team Centrostorico, locale squadra femminile di calcio a cinque.

Una realtà sportiva che lo vedeva impegnato nella doppia veste di presidente e allenatore. nel giro di pochi anni era riuscito a portare la sua squadra a disputare il campionato di A2.

Figura molto considerata nel panorama futsal regionale e nazionale, Di Loreto viene ricordato dal responsabile abruzzese della Figc, Salvatore Vittorio e dal consigliere nazionale della federazione, divisione calcio a cinque, Alessandro Di Berardino.

"Il ricordo di Tommaso resterà vivo in noi attraverso ciò che ha saputo donare e rappresentare per la nostra sempre condivisa passione", dice Vittorio. Porgiamo le più sentite condoglianze alla famiglia e ci uniamo al vostro immenso dolore con un grande abbraccio. Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dov'erano, ma ovunque noi siamo". Gli fa eco il collega Di Berardino: "Tommaso, un grande uomo e un carissimo amico, ancor prima di essere un presidente con una passione smodata per la nostra disciplina. Lo porterò sempre nel mio cuore come esempio di lealtà e grande tempra agonistica". Tanti i messaggi di cordoglio, dal presidente del Comitato Regionale della Figc, Daniele Ortolano, al presidente della Divisione Calcio a 5, Andrea Montemurro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sostieni IlPescara Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di IlPescara ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Gallery