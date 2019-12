Aperto il bando per l'edificazione delle tombe e delle cappelle cimiteriali

Sono cinque le aree cimiteriali che l'amministrazione comunale di Montesilvano ha individuato per la realizzazione di cappelle gentilizie, edicole funerarie e fosse vergini. Nel pieno rispetto dei vincoli stabiliti dal Regolamento del Servizio di Polizia Mortuaria, che prevede una serie di permessi e di autorizzazioni previsti dalle normative vigenti in materia edilizia e norme anti infortunistiche, le assegnazioni vengono concesse tramite apposita domanda in carta bollata da presentare presso l'ufficio Protocollo del Comune entro le ore 13 del 10 gennaio 2020.

La documentazione tecnica dei terreni sui quali è possibile edificare le tombe di famiglia, può essere visionata direttamente al cimitero comunale, allo Sportello del cittadino o all'ufficio di Edilizia Cimiteriale. I costi variano da 9.000 a 25.000 euro, più le spese che il concessionario dovrà sostenere per il completamento del manufatto, da ultimare nell'arco di tre anni.