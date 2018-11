Test gratuito dell'udito a Montesilvano il 14 novembre

Test gratuito dell'udito a Montesilvano nella sede dell'Ugl (Unione generale del lavoro) in via Mazzini 10, vicino al Comune.

Grazie al sindacato sarà infatti possibile sottoporsi a un controllo gratuito mercoledì 14 novembre.

Sarà possibile sottoporsi al test dalle ore 9 alle 12:30.

Con la collaborazione del Centro Amplifon di Montesilvano, si potrà sostenere l’esame audiometrico gratuito, un controllo fondamentale per verificare lo stato dell’udito. I test dell’udito vanno eseguiti periodicamente, anche ai fini del rinnovo della patente. Sono essenziali per comprendere lo stato di salute del proprio apparato uditivo. L’età, l’esposizione ripetuta a forti rumori, gli stili di vita sono le maggiori cause di deficit uditivi.

Grazie ad apparecchiature di ultima generazione e uno staff di specialisti, in pochi minuti, verrà eseguito l'esame audiometrico.

Rilevazione del deficit uditivo: gli esami audiometrici sono in grado di rilevare traumi, patologie, deficit uditivi e stabilirne il grado di gravità. L’esito della visita consente agli specialisti di ideare soluzioni personalizzate in base alle reali problematiche della persona.