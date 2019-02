Terzo ponte sul Saline: proseguono senza intoppi i lavori

Proseguono senza intoppi i lavori per la realizzazione del terzo ponte sul Saline. Questa mattina il presidente della provincia Zaffiri si è recato sul posto per un sopralluogo assieme al sindaco di Montesilvano Maragno ed all'assessore ai Lavori pubblici Valter Cozzi, all’ingegnere della Provincia, Luigi Urbani e al titolare dell’impresa Giacomo Di Prospero.

I lavori sono a buon punto e percorrendo le strade attorno al cantiere si possono notare già alcuni dei piloni portanti dell'opera che, lo ricordiamo, prevede una carreggiata per le automobili e la pista ciclabile che collegherà le due sponde in prossimità della foce.

Il presidente Zaffiri:

"Tra le linee programmatiche del mio mandato è inserita la realizzazione di un progetto di una pista ciclabile che si allaccerà proprio alla Bike to coast in prossimità del costruendo ponte, fino ad arrivare al cuore dell'area Vestina, la Riserva naturale del Lago di Penne, attraversando diversi comuni: Montesilvano, Cappelle sul Tavo, Moscufo, Collecorvino, Loreto Aprutino e Penne (circa 30 km), ove possibile sfruttando l'ex tracciato ferroviario. I dati economici ci dicono che il cicloturismo o turismo lento genera in Europa un indotto economico di 44 miliardi, con 2 milioni di viaggi e 20 milioni di pernottamenti, secondo le rilevazioni dell’Enit, Ente nazionale per il turismo"