Come comportarsi in caso di terremoto, evacuazione simulata al Troiano Delfico

Prove di evacuazione in caso di evento tellurico e altre situazioni di emergenza sono state alla base della giornata di esercitazione per la diffusione della cultura della prevenzione. L'iniziativa rientrava nell'ambito della Settimana Nazionale della Protezione Civile, promossa dal presidente del consiglio, Giuseppe Conte.

Le istruzioni da seguire in casi di pericolo sono state impartite dai volontari delle varie associazioni di soccorso a più di 200 studenti dell'Istituto Comprensivo Troiano Delfico, impegnati sui banchi delle scuole materne, elementari e medie. I bambini hanno compiuto due prove di evacuazione dei plessi scolastici.

La Protezione civile e la Misericordia hanno simulato una dimostrazione pratica e con un manichino hanno messo in atto un’altra esercitazione di primo soccorso. Gli alunni delle varie classi hanno partecipato con attenzione e allo stesso tempo hanno appreso concretamente come comportarsi in caso di calamità naturali.

Esercitazioni utili che i più piccoli attraverso il gioco hanno potuto imparare. La dirigente scolastica Vincenza Medina ha poi annunciato che il prossimo 4 novembre si svolgerà un'altra iniziativa similare con il coinvolgimento di tutte le forze dell'ordine.