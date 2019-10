Montesilvano, terminal bus nel parco della Liberta: il comitato organizza un incontro pubblico

Un incontro pubblico, un'assemblea aperta per dire no al progetto di realizzare il nuovo terminal bus di Montesilvano in un'area del Dog Village e del parco della Libertà. Ad organizzarlo il comitato del no al progetto composto dai residenti della zona e dagli ambientalisti, che parlano di una scelta scellerata che di fatto sancirebbe la morte sia del parco che del rifugio degli animali.

Appuntamento venerdì 18 ottobre alle 11 al parco della libertà. Sono stati invitati il sindaco De Martinis, i vertici di Tua ed esperti in viabilità e medici pediatrici. E proprio a loro i cittadini rivolgeranno le domande per chiedere le ragioni di questo progetto: