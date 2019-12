Tentato furto negli uffici del Comune di Montesilvano

Non è ancora chiaro cosa stessero cercando i due malviventi che l'altra notte, forzando una porta d'ingresso, si sono introdotti furtivamente all'interno del Palazzo di Città di piazza Diaz a Montesilvano.

Con l'aiuto di un piede di porco sono riusciti a penetrare al piano terra dell'edificio comunale, dirigendosi verso alcuni uffici.

Scardinati armadietti e scrivanie, ma nulla è stato prelevato. Nel mirino la portineria, lo sportello protocollo e l'ufficio disabili. È probabile che i ladri andassero alla ricerca di qualche documento, non essendoci oggetti di valore nella zona perlustrata. I carabinieri hanno a disposizione i filmati delle telecamere di sorveglianza che mostrano in maniera nitida i due soggetti col volto incappucciato. presentata denuncia contro ignoti per atti vandalici, dal momento che nessun furto è stato commesso.