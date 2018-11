Tentata rapina alla farmacia Valli di corso Umberto a Montesilvano

Un rapinatore solitario ha tentato di impossessarsi dell'incasso della farmacia Valli in corso Umberto a Montesilvano.

L'uomo è entrato improvvisamente all'interno dell'esercizio a volto scoperto, minacciando l'addetta al bancone e mostrando una pistola, presumibilmente giocattolo, che custodiva nella tasca del giubbotto.

La farmacista però non si è fatta prendere dal panico e la sua esitazione è servita a innervosire il malvivente che ha preferito rinunciare fuggendo a gambe levate.

Alla scena hanno assistito alcuni clienti terrorizzati. Dalle descrizioni dei testimoni fornite ai carabinieri sembra che si tratti dello stesso soggetto che ha messo in atto un'azione simile a Pescara poco prima dove è stata rapinata la parafarmacia Dottori Di Domenica in via Nazionale Adriatica.

Le indagini sono scattate immediatamente e verranno esaminate anche le videocamere di sorveglianza.