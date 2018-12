Tavola rotonda a Montesilvano per parlare della Libera Muratoria

Proseguono a Montesilvano le celebrazioni del solstizio d'inverno della Unione Logge Sovrane del Mediterraneo.

Nella sala conferenze del Grand Hotel Adriatico si è già tenuta la riunione del Supremo Consiglio del Rito Scozzese Antico ed Accettato per l'Italia che ha visto la presenza di delegazioni di Obbedienze Massoniche Italiane e della Gran Loggia Mista Iniziatica di Romania e le Gran Logge del Proncipato di Andorra, Spagna, Grecia, Siria e Libano.

Nel pomeriggio di oggi, sabato 15 dicembre, si terrà la tavola rotonda sul tema "Fatti e misfatti della Massoneria", moderata dal Sovrano Gran Commendatore Fernando Rucci, con la relazione dello scrittore Marco Pizzuti.

Interverranno anche:

Armando Pannone (Gran Maestro Vicario del Grande Oriente del Mediterraneo);

Francesco Ciabattoni (Gran Maestro Aggiunto della Gran Loggia del Principato di Andorra).

A seguire, intorno alle ore 18, la sessione si concluderà con un concerto in ricordo di Francesca Rucci.

Si invitano coloro che interverranno ad un contributo volontario e in forma anonima che sarà devoluto in beneficenza ai bambini della casa famiglia "Gioia Mia" gestita dalla comunità di Don Oreste Benzi.