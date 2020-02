La tassa di soggiorno di Montesilvano presentata agli esercenti: ecco come verrà utilizzata

Nella giornata odierna c'è stato il tanto atteso incontro tra il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, con le associazioni di categoria per presentare nel dettaglio il meccanismo legato all'introduzione della tassa di soggiorno.

Hanno preso parte all'appuntamento l'assessore comunale al Turismo, Deborah Comardi, il direttore di Confesercenti, Gianni Taucci, il direttore della Cna di Pescara, Carmine Salce e la rappresentante di federalberghi, Daniela Renisi.

Il primo cittadino ha spiegato come verranno utilizzati i proventi. «Saranno destinati alla riqualificazione di alcuni servizi. Miglioreremo il lungomare e rilanceremo il Pala Dean Martin come polo attrattivo per manifestazioni, congressi e appuntamenti internazionali. È nostra intenzione creare anche un'area eventi a ridosso dei grandi alberghi per la promozione turistica della città».

L'amministrazione comunale darà ancora qualche giorno ai suoi interlocutori per la presentazione di eventuali osservazioni sul testo che verranno esaminate in commissione prima dell'approvazione definitiva.