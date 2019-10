Tartaruga ritrovata morta sulla spiaggia di Montesilvano: "Colpa dell'uomo"

Un esemplare femmina di tartaruga Caretta Caretta, del peso di circa 30 chilogrammi è stato ritrovato senza vita sulla battigia antistante il lido "Il Chiosco" a Montesilvano.

La carcassa non presentava segni di lesioni esterne e lo stato di decomposizione lascia presupporre che l'animale sia morto recentemente per ipossia, ovvero a causa di insufficienza di ossigeno.

In questi casi il soffocamento può verificarsi per ragioni che vanno oltre natura.

In genere, per ingestione di residui plastici o perché queste tartarughe restano spesso incagliate nelle reti da pesca. Colpa dell'uomo, dunque, se questo ciclo biologico non segue un regolare corso e si interrompe bruscamente. «Il fatto non è che le tartarughe marine muoiono nel nostro tratto di mare», dichiarano gli esperti di Nuovo Saline Onlus, «tutti gli esseri viventi al termine del loro ciclo biologico muoiono. Ma da noi si documentano solo morti innaturali. Questo dovrebbe far riflettere sull'impatto che ha l'esercitare diritti e libertà umana senza responsabilità o rispetto».

Di contro c'è da registrare un incremento della fauna ittica nelle acque fluviali e marine, dal momento che lo staff tecnico dell'associazione ha registrato un aumento degli avvistamenti durante il monitoraggio effettuato alle foci dei fiumi Tavo, Saline e Pescara. È proprio la crescita demografica delle tartarughe a far ben sperare, ma che deve al tempo stesso incrementare le restrizioni e i divieti di pesca, oltre ad una maggiore azione di controllo del territorio da parte di tutti gli organi preposti. «Abbiamo iniziato una collaborazione con la Regione Abruzzo», dichiara il portavoce di Nuovo Saline Onlus, Gianluca Milillo, «per la stesura di una carta ittica e auspichiamo il ripristino e l'attuazione del tanto declamato contratto di fiume, sottoscritto dai comuni interessati".