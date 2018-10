Montesilvano, Tari: inizia la fase 2 per la riscossione dai morosi

I cittadini morosi stanno ricevendo in questi giorni le notifiche relative alla quota Tari non versata, relativa al triennio 2015/2017. Sono circa 15mila gli avvisi di pagamento con l'aggiunta delle sanzioni pecunarie dovute al mancato incasso. Dopo i primi bonari solleciti, qualche cittadino responsabile ha provveduto a saldare il debito con l'ufficio tributi senza incorrere in maggiorazioni oppure scegliendo una formula dilazionata. Questo procedimento ha fruttato il rientro di 1 milione e mezzo di euro. Ora si passa alle maniere forti. I contribuenti possono consultare la propria posizione attraverso il sito del comune .