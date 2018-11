Il Comune di Montesilvano fa cassa con la Tari

Le operazioni di riscossione, portate a termine grazie a una convenzione con il Comune di Roseto degli Abruzzi, hanno dato i primi frutti. La cifra aggiornata al mese di ottobre è di 1.652.999 euro e riguardano la tassa sui rifiuti degli anni 2015/2016/2017.

La gestione del tributo, curata interamente dal Comune di Montesilvano, prevedeva un accordo bonario con i contribuenti morosi che potevano mettersi in regola in tempi dilazionati e senza l'aggiunta di spese aggiuntive.

Adesso si adotterà il sistema più drastico per coloro che non hanno ancora provveduto a regolarizzare la propria posizione debitoria. Una maggiorazione del 30% è la sanzione applicata in questi casi.

Uno sportello telematico è a disposizione dei cittadini per comunicare in tempo reale eventuali variazioni anagrafiche e pagamenti effettuati. A disposizione anche dei numeri di telefono per avere ulteriori informazioni: 085 4481.313 - 085 4481.249 e 085 4481.358.