Montesilvano, taglio indiscriminato di alberi sani? La denuncia del comitato "Saline Marina Pp1"

Duro attacco da parte del comitato di quartiere "Saline Marina Pp1" di Montesilvano, nei confronti dell'amministrazione comunale dopo il taglio di decine di alberi nella zona attorno dei Grandi Alberghi. Secondo i residenti, infatti, sarebbero stati tagliati alberi senza criterio, sani ed in violazione alle stesse norme approvate dal consiglio comunale di Montesilvano sulla manutenzione del verde.

In particolare, si fa riferimento ai pini storici del lungomare Aldo Moro, ai pioppi cipressini di largo Venezuela e gli aceri di via Inghilterra. Il comitato ha chiesto spiegazioni in Comune all'assessore De Vincentiis ed ai dirigenti e responsabili dell'ufficio mantuenzione del verde, senza però ottenere risposte esaurienti:

E' possibile che questa città, terza città d'Abruzzo (ex aequo con Teramo), con mezzo milione di presenze alberghiere l'anno, non abbia un Ufficio del verde, non abbia un Piano del verde, non abbia un agronomo né un architetto paesaggista? E' possibile che chiami imprese senza personale qualificato per fare potature con motosega e cestello elevatore, e si affidi all'esperienza di un

impiegato di lungo corso, senza qualifica specifica?

Il comitato ricorda che dal 2011 è in vigore a Montesilvano un regolamento sul verde che vieta il taglio di alberi con diametro superiore ai 10 cm ed altri interventi senza autorizzazione con sanzioni pari a 500 euro ad albero, e per questo chiede di accertare immediatamente le responsabilità delle operazioni compiute nelle ultime settimane, chiedendo anche le dimissioni dell'assessore De Vincentiis.