Montesilvano, grande successo per la prima "Festa del gatto nero"

Nonostante il maltempo, è iniziata regolarmente ed ha avuto già un ottimo successo di pubblico la "Festa del gatto nero" organizzata al Parco della Libertà di Montesilvano dal Dog Village. All'interno dello chalet infatti sono stati installati giochi per i gatti e laboratori per i bambini, con il trucca bimbi e tanto divertimento.

Liberati anche dalle gabbiette i gatti in cerca di adozione che sono stati coccolati dai presenti trasformando lo chalet in una stanza di felino - terapia. La festa andrà avanti anche domani con microchip gatti neri, consulti veterinari e gattofili; SOS Colonie Feline,stand adozioni. Presente anche la gattofila Ilaria Alexandris che fornirà suggerimenti unici per migliorare il rapporto con il proprio gatto. Anche domani giochi e trucca bimbi. Alle ore 16, Don Emilio Lonzi e benedirà i gatti ed a seguire la premiazione del concorso fotografico.