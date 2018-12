Montesilvano, gli studenti della Troiano Delfico affrontano per un giorno la vita da disabile

L'iniziativa dell'ufficio disabili del Comune ha colto nel segno. Gli studenti delle classi terza media hanno affrontato un'esperienza molto significativa che li ha profondamente turbati. Sedersi su una carrozzina e percorrere un tragitto ad ostacoli che quotidianamente i disabili devono superare, è stato per alcuni anche traumatizzante.

La professoressa Rosanna Feliciani della scuola Troiano Delfico di Montesilvano:

"Questa giornata fa parte dell'attività d'inclusione della nostra scuola. L’obiettivo è stato pienamente centrato: far vivere ai ragazzi che non hanno problemi le difficoltà che i disabili incontrano nella loro vita quotidiana". Il commento che sintetizza tutto lo ha pronunciato Claudio Ferrante: "a creare la disabilità sono le barriere architettoniche e non la malattia"