Montesilvano, per gli studenti della scuola "Silone" una lezione sul cyberbullismo

Il Garante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è una figura istituita dal Comune di Montesilvano, capofila in Abruzzo per quanto concerne l'introduzione di questa carica che la dottoressa Carmela Di Blasio svolge a titolo gratuito. Tra i suoi compiti, c'è anzitutto la vigilanza sull’applicazione delle convenzioni Onu sui diritti dell’Infanzia e su quella di Strasburgo, la promozione di azioni volte a incrementare la conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e l’ascolto di bambini e adolescenti che sentono il bisogno di rivelare un problema o un disagio.

Nei casi più gravi, il Garante segnala all’autorità giudiziaria le situazioni di presunta violazione dei diritti dell’infanzia. L'assessore Parlione ha organizzato un incontro con i giovani studenti della scuola media "Ignazio Silone" e la mediatrice familiare sul tema del cyberbullismo, fenomeno diffuso in rete attraverso pericolose violazioni della privacy e forme di violenza psicologica. Se ne parlerà mercoledì 14 novembre a Palazzo Baldoni, con inizio alle ore 9,30. Ad affiancare la psicologa e psicoterapeuta Di Blasio ci saranno anche il Sindaco Maragno, la dirigente scolastica Martorella e i docenti dell'istituto comprensivo.