Studentessa abruzzese si laurea a Londra con una tesi sullo Sprar di Montesilvano

Il modello di accoglienza e gestione migranti applicato dal comune di Montesilvano, verrà trattato davanti la commissione della London School oh Economics da una giovane studentessa di San Giovanni Teatino che ha scelto questo argomento piuttosto singolare per discutere la sua tesi di laurea in politiche Internazionali pubbliche e sociali.

Si tratta del completamento di un percorso di studio dopo aver portato a termine la triennale di Antropologia alla University College di Londra. Alice Troiano, 23 anni, ha già avuto modo di relazionarsi con il direttore dell'Azienda Speciale, Eros Donatelli che gestisce lo Sprar, con don Marco della Caritas e, naturalmente, con il Sindaco di Montesilvano Francesco Maragno. L'incontro con il primo cittadino è stato particolarmente utile per approfondire la conoscenza dell'argomento. La tesi di laurea verrà discussa a Londra il prossimo 22 agosto. In precedenza, un'altra studentessa della Sorbona di Parigi ha preso spunto dalla stessa tematica per il conferimento del dottorato.