Strage di Bologna, 39 anni dopo il racconto del sopravvissuto di Montesilvano

Quando il destino si accanisce e cambia la vita delle persone, c'è poco da fare. Nel caso di Roberto Natale è stato prima crudele e poi amico. La tragica fatalità di trovarsi proprio lì, in quel momento, alle 10,25 del 2 agosto 1980 nella sala d'aspetto della stazione ferroviaria di Bologna, teatro di una strage che ha segnato la storia italiana e che ha provocato la perdita di 85 persone innocenti. Ma anche la fortuna di scampare alla morte, essendo tra i pochi sopravvissuti dell'attentato criminale.

In occasione di questa triste e dolorosa ricorrenza, il 53enne di Montesilvano ci racconta quel giorno che non potrà mai essere rimosso dalla sua mente:

"Mi trovavo a Bologna in compagnia di mio padre Ugo. Ero appena stato dimesso da una clinica privata di San Lazzaro di Savena, dove venni ricoverato per fratture multiple e scomposte, provocate da un incidente in motorino. Avevamo deciso, visto il grande caldo, di affrontare il viaggio in treno per evitare le lunghe code in autostrada. In attesa del convoglio che ci avrebbe riportato a Pescara, rimasi seduto nella sala d'attesa mentre papà ne approfittò per andare in bagno e per comprare un panino al bar. Quel suo casuale allontanamento dal luogo del disastro ci salvò la vita. In un istante venne giù tutto. Lui rimase incolume, mentre io fui travolto dalle macerie. Sinceramente non ricordo assolutamente nulla. So soltanto che fu lui a tirarmi fuori a mani nude, preso da un disperato istinto. Con coraggio e spirito eroico ci è riuscito, altrimenti non ce l'avrei fatta".