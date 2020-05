Riparazione di una condotta idrica, alcune vie di Montesilvano restano senza acqua

Alcune strade di Montesilvano resteranno senza acqua per l'esecuzione di un lavoro urgente domani, martedì 5 maggio.

A farlo sapere è l'Aca che fa sapere che dovrà essere eseguito un intervento di riparazione della condotta idrica di via Aterno.

Per questa ragione sarà sospesa la fornitura idrica in via Aterno (direzione Colonnetta) in via Chiarini (direzione via Verrotti) e delle vie adiacenti.

I rubinetti resteranno a secco dalle ore 9 circa con durata presumibile fino alle ore 17, salvo complicazioni in fase di realizzazione dei lavori. Inoltre, non si possono escludere “cali di pressione” su altre vie limitrofe non interessate dai lavori.