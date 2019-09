Viabilità Jova Beach Party a Montesilvano, strade chiuse e divieti: tutte le modifiche previste

Divieti e modifiche alla viabilità per il Jova Beach Party di sabato 7 settembre a Montesilvano.

Diverse le strade chiuse e le modifiche previste sia per il transito sia veicolare che pedonale.

Questo, nel dettaglio, quanto previsto dall'ordinanza numero 51 firmata dal sindaco Ottavio De Martinis:

chiusura al traffico veicolare, ciclabile, di sosta e di fermata, di viale A. Moro, nel tratto compreso tra via Torrente Piomba (esclusa) e via Marinelli (esclusa), dalle ore 23:59 del giorno 29 agosto 2019, alle ore 8:00 del giorno 9 settembre 2019 e, comunque, fino alla fine delle operazioni di smontaggio delle infrastrutture della manifestazione, con obbligo per gli autobus provenienti da Pescara tratto lungomare, in detto periodo, di deviazione sulla via Adige. Chiusura al transito di pedoni, cicli e veicoli, ad eccezione dei mezzi dell’organizzazione dell’evento, dell’area di parcheggio asservito all’immobile “Stella Maris” situato in via Trieste — angolo via A. Moro e divieto di sosta e di fermata sulla medesima via Trieste, tratto necessario alle manovre d’ingresso nella struttura dei mezzi, dalle ore 23:59 del giorno 29 agosto 2019, alle ore 8:00 del giorno 9 settembre 2019.

chiusura al traffico veicolare e ciclabile di viale A. Moro da via Maresca (esclusa), sino a via Arno (esclusa), dalle ore 10:00 del giorno 7 settembre 2019 sino alle ore 8:00 del giorno 8 settembre 2019 (salvo quanto stabilito nel punto che precede) e comunque sino al completo deflusso del pubblico.

chiusura al traffico veicolare e ciclabile ed interdizione al transito di pedoni (salvo residenti e ospiti di privati o strutture ricettive muniti di prenotazione) di tutte le traverse perpendicolari (e parallele) che portano al mare, nel tratto che va da via Trentino, sino a via Adige (esclusa) per tutta l’area circoscritta dalla via della Libertà invero interdetta solo ai veicoli ad eccezione dei titolari di ticket per l’evento in parola, dalle ore 10:00 del giorno 7 settembre 2019 alle ore 8:00 del giorno 8 settembre 2019 escluse — per il solo transito pedonale — (i) via Trentino da via A. Moro, via Lazio dall’intersezione con via Trentino verso e sino all'incrocio con via Marinelli, via Chieti sino all’intersezione con via Torrente Piomba, via Torrente Piomba sino alla intersezione con via A. Moro, (ii) via della Libertà, tratto da intersezione con via Settimo Torinese, sino ad intersezione con via Marinelli, via Adige sino ad intersezione con via A. Moro, sino all’area di prefiltraggio posta sulla medesima via, di seguito meglio indicata.

chiusura al traffico veicolare e ciclabile di tutte le traverse perpendicolari (e parallele) che portano al mare da via Inghilterra (esclusa), per tutto il tratto che va da via Maresca, sino a viale Europa e chiusura al traffico veicolare e ciclabile del tratto di viale Europa, dalla intersezione con via Emilia (esclusa) sino a Via A. Moro, dalle ore 10:00 del giorno 7 settembre 2019, sino alle ore 8:00 del giorno 8 settembre 2019; traffico ciclo pedonale interdetto ad eccezione dei residenti e di ospiti di privati o strutture ricettive.

chiusura al traffico veicolare e ciclabile di tutte le traverse perpendicolari e parallele che portano al mare da viale Europa sino a via Lucania, circoscritte dalla perpendicolare via Emilia (esclusa) sino alla intersezione con la perpendicolare via Lazio inclusa, e poi dalla perpendicolare di via Lazio sino all'incrocio con via Arno (esclusa), fatta eccezione, per i veicoli muniti di ticket per l’evento e contrassegno per persone diversamente abili che, dunque, per deroga espressa alle prescrizioni qui contemplate, potranno accedere da corso Umberto, intersezione con viale Abruzzo, sino ad intersezione con via Vitello d’Oro e, dunque, sino a via Bocca di Valle verso e sino via A. Moro, in cui sarà riservata un’area di sosta per persone diversamente abili.

divieti di sosta e di parcheggio, con rimozione forzata delle auto in violazione della presente ordinanza, di tutte le aree interdette al traffico veicolare ciclabile, a decorrere dalle medesime fasce orarie stabilite per le interdizioni all’uopo precisate.

la predisposizione, dalle ore 23:59 del giorno 6 settembre 2019, a carico degli organizzatori l'evento, di misure fisiche antiterrorismo (new jersey o panettoni) alla intersezione tra via Maresca e via A. Moro ed alla ' intersezione tra via Adige e via A. Moro; la predisposizione di misure fisiche antiterrorismo ad origine di ogni traversa a mare interdetta al transito veicolare (new jersey o panettoni).

la predisposizione, dalle ore 10:00 del giorno 7 settembre 2019, a carico degli organizzatori l’evento, delle aree di prefiltraggio collocate, (i) per gli spettatori provenienti da nord, nell’intersezione tra via A. Moro e via Torrente Piomba, (ii) mentre per gli spettatori provenienti da sud, nell’intersezione tra via A. Moro e via Adige.

che il transito pedonale, per mezzo di personale, sia obbligato — per gli spettatori provenienti da nord — sul lungomare A. Moro sino alla intersezione con via Trentino, e poi sino alla intersezione con via Lazio e a seguire sino all’incrocio con via Marinelli e a seguire per via Chieti sino all’intersezione con via Torrente Piomba sino ad incrocio con via A. Moro in cui sarà predisposta l’area di filtraggio; per gli spettatori provenienti da sud, strada parco zona Pala Roma, sino all’intersezione con via Adige e così percorsa sino alla intersezione con via A. Moro in cui sarà predisposta un’altra area di prefiltraggio; percorsi meglio rappresentati nella planimetria allegata sub C, appresso richiamata.

Per i bus navetta verranno previste due area di sosta, individuate nel piazzale antistante il PalaRoma di via Settimo Torinese e nella zona del Palacongressi di Montesilvano che in occasione dell'evento, dunque, e per il solo giorno del 7 settembre, sino al completo deflusso del pubblico che hanno assistito al concerto:

in via Arno sarà istituito il senso unico con direzione di marcia est = ovest dalle ore 10:00 mentre le traverse della medesima via saranno interdette al traffico dalla intersezione di via della Liberazione ad eccezione (per il tratto di via della Liberazione) per coloro che possiedono il ticket per l’evento in parola.