Vicenda Tortuga, De Martinis replica alle accuse mosse dai gestori del club

Il primo cittadino di Montesilvano, Ottavio De Martinis, risponde stizzito alle accuse mosse dai gestori del Tortuga che si sentono vessati dall'amministrazione comunale. È lo stesso sindaco a spiegare in una nota come ha avviato la procedura di ordinanza e le ragioni che lo hanno spinto ad emettere il provvedimento restrittivo.

"In data 8 agosto il Comune ha ricevuto dall'Arta la rilevazione che comprovava il superamento dei limiti previsti dal sistema di diffusione sonora del Tortuga Club - fa sapere De Martinis - in riferimento alle serate del 24 e 25 luglio scorsi. L'ordinanza, emessa nel pieno rispetto delle normative vigenti, è stata notificata dalla polizia municipale in data 10 agosto tramite pec visualizzata il giorno stesso dalla società che gestisce il locale (Sogepa srl). Noncuranti della disposizione sindacale, la discoteca ha continuato nella sua attività, facendo scattare la denuncia alla Procura della Repubblica. Siamo in attesa di un certificato comprovante l'adeguamento dell'impianto acustico e fin quando non verrà fornito l'ordinanza è da ritenersi valida. L'incontro conciliatorio avuto nelle settimane precedenti non è servito a molto. Se la società che gestisce il Tortuga avesse inviato una relazione il 30 luglio, e non la sera di sabato 10 agosto, dichiarando la messa a norma dei loro impianti ad Arta, Asl e Comune, si sarebbe evitato tutto questo".