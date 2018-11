Montesilvano, per la Stella Maris futuro ancora incerto

Sul futuro del complesso Stella Maris non è ancora stata detta l'ultima parola. L'edificio, di proprietà della Provincia di Pescara, è da qualche mese un cantiere a cielo aperto dove sono in atto i lavori di ristrutturazione dopo anni di totale abbandono. Con l'insediamento del Sindaco di Collecorvino Antonio Zaffiri al vertice dell'ente provinciale, si apre un dialogo nuovo per ridefinire la destinazione d'uso dell'edificio a forma di aereo.

L'Amministrazione Comunale di Montesilvano, con in testa il Sindaco Maragno, l'assessore De Vincentiis e il consigliere Tocco, punta i piedi e propone nuovamente la soluzione presentata due anni fa, in accordo con l'Accademia delle Belle Arti di Roma. La convenzione firmata dal ministro dell'Istruzione Stefania Giannini che coinvolge anche Comune, Provincia e Regione torna dunque sul tavolo del nuovo Presidente della Provincia.

L'assessore De Vincentiis:

"Il Comune di Montesilvano, sul cui territorio è stata realizzata la Stella Maris, credo che abbia il diritto di avere voce in capitolo sulla struttura, pur se di proprietà della Provincia di Pescara. Il nostro progetto, in collaborazione con l’Accademia di belle arti di Roma, prevede l'attivazione di un corso accademico triennale e uno biennale in Costume per lo spettacolo, oltre a un Master in Costume per il cinema e un Master in Arti visive".

Dello stesso avviso, il primo cittadino: