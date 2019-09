Accoglienza a Montesilvano per i giovani calciatori australiani del Watsonia Heights

Ottavio De Martinis, in qualità di primo cittadino di Montesilvano, ha dato il benvenuto ai giovani calciatori australiani (età media 13-14 anni) del Watsonia Height Fc, squadra di Melbourne impegnata in questi giorni a Popoli per un torneo con i pari età del Valle Peligna, per poi disputare un'amichevole al Poggio degli Ulivi con la selezione giovanile del Pescara e concludere questa esperienza in terra d'Abruzzo all'Accademia di calcio Tiki Taka. Lo scambio di doni ha visto l'amministrazione comunale ricevere la divisa sociale rossoblu ed una targa ricordo consegnata all'assessore Alessandro Pompei. L'occasione offre lo spunto per iniziare scambi culturali e sportivi tra l'Abruzzo e l'Australia.