Lo Sprar di Montesilvano diventa materia di studio alla Sorbona di Parigi

Si Chiama Nunzia Morellon, laureanda italo-francese alla Sorbona. Fra qualche mese discuterà la tesi su "L'inclusione e integrazione degli immigrati sulla collettività dei territori", prendendo come spunto il modello Montesilvano. la giovane è stata in visita presso una delle sedi Sprar dove sono ospitate anche donne e bambini.

FRANCE PRESS, MONTESILVANO MODELLO D'INTEGRAZIONE

Ha avuto modo di parlare con gli operatori e con alcuni migranti impegnati in lavori socialmente utili. A prendere in esame il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati sono stati anche due insegnanti di una scuola secondaria regionale della città di Jihlava, in Repubblica Ceca. I professori Markéta Metelková e Pavel Toman stanno curando un progetto di condivisione e hanno avuto modo di avere delucidazioni da Sandra De Thomasis, direttrice del Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Chieti.