Il gruppo "Rinascita per Montesilvano" lancia l'allarme: "Spostate le barriere frangiflutti"

Il club "Forza Silvio - Rinascita per Montesilvano", ha avanzato una proposta alla nuova giunta di Montesilvano e in particolare all'assessore con delega al Demanio, Anthony Aliano, in merito a una ricognizione da effettuare in tempi rapidi nel tratto costiero che interessa la città.

Il motivo è legato alle barriere frangiflutti che si sono avvicinate alla riva e che andrebbero riposizionate più a largo.

Così collocate, le scogliere risultano prive di ogni efficacia e non aiutano a frenare il fenomeno dell'erosione.

Nella nota che il gruppo politico presieduto da Roberto Rosa ha inviato al sindaco De Martinis, c'è l'invito a esporre il problema all'assessore regionale Nicola Campitelli affinché si possa intervenire con uno spostamento degli scogli. " Se ciò dovesse avvenire, così come ci auguriamo, la nostra città ne trarrà sicuramente un enorme beneficio ottenendo come risultato, da un lato l’aumento della spiaggia e quindi rappresentare una cartolina attrattiva per il turismo verso la nostra città, dall’altra la possibilità da parte degli imprenditori del settore balneare di ulteriori spazi da destinare a ombrelloni e palme".